INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 29 sierpnia 2022

Integracja usług dla rynku najmu instytucjonalnego odpowiedzią

na potrzeby Klientów tego sektora

Fliko i Appartme łączą siły dla rynku PRS

Niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek najmu instytucjonalnego w Polsce oraz potrzeby jego Klientów wskazują, że dostarczenie kompleksowego narzędzia integrującego technologie i systemy oraz automatyzującego procesy najmu zdefiniuje kolejną falę innowacji w tym obszarze. Kluczem do sukcesu staje się dostarczenie użytkownikowi końcowemu jednej platformy upraszczającej przepływ danych między wieloma systemami, tworząc centralną przestrzeń dla wszystkich informacji i procesów.

Aby to było możliwe konieczna jest współpraca systemów do zarządzania najmem

z dostawcami zaawansowanej technologii i rozwiązań IoT. Taki właśnie kierunek wybrało Fliko oraz Appartme, rozpoczynając współpracę, której celem jest dostarczenie dla rynku #PRS kompleksowej ścieżki end-to-end w zakresie obsługi najemców, która wspomoże budowanie pozytywnych doświadczeń użytkownika w całym okresie trwania najmu, a także ułatwi właścicielom zarządzanie całym procesem.

Firmy rozpoczynają współpracę, aby zaoferować rynkowi kompleksowe narzędzie integrujące usługi automatyki mieszkaniowej dostarczane przez Appartme wraz z systemem do zarządzania najmem przygotowanym przez Fliko. Stworzą cyfrowe połączenie pomiędzy właścicielami, a najemcami. Zarządcy mieszkań na wynajem, czy też właściciel nieruchomości otrzymują platformę w ramach której w jednym miejscu będą mogli tym wszystkim zarządzać w wygodny i zautomatyzowany sposób, podnosząc efektywność wynajmowanych lokali i komfort swoich klientów. Ponadto, będą mogli m.in. zdalnie sterować temperaturą, obwodami i zakręcać wodę w nie wynajmowanych mieszkaniach, jak również zdalnie odczytać zużycia mediów, co niewątpliwie przełoży się na wymierne korzyści właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

Z drugiej zaś strony Najemca w jednej aplikacji będzie mógł zgłosić usterkę, zarezerwować przestrzeń wspólną w budynku, komunikować się z zarządcą, zarządzać dokumentacją, dokonywać płatności online, jak również zmniejszać koszty zużycia energii i wody, regulować temperaturę i oświetlenie czy też otwierać bramę i furtkę do budynku.

Co ważne, oferowane rozwiązanie będzie mogło być zastosowane także przez innych uczestników rynku mieszkaniowego tj. deweloperów czy też wspólnoty mieszkaniowe na osiedlach wielorodzinnych, czy też nieruchomościach typu mixed-use.

To innowacyjne rozwiązanie, które powstaje w odpowiedzi na potrzeby zarówno firm zarządzających najmem jak i inwestorów i ich najemców. Kompaktowość, funkcjonalność, łatwość w obsłudze to tylko kilka jego atutów. Nasi najemcy poszukują nowoczesnych sposobów kontaktu z nami a inwestorzy transparentności w działaniu. - Ilona Stanik, Senior Consultant PRS & Capital Markets w Hamilton May

Od samego rozpoczęcia prac nad Fliko, chcieliśmy aby nasz system dostarczał obu stronom procesu najmu kompleksowe rozwiązanie. Rozpoczęcie rozmów z Appartme przybliża nas znacząco do tego celu. Połączenie sił z tak rozpoznawalną marką na rynku automatyki mieszkaniowej, jak Appartme, pozwoli nam poszerzyć zakres funkcjonalności Fliko oraz zapewnić naszym obecnym oraz przyszłym Klientom, dostarczenie kompleksowego rozwiązania zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami rynku PRS. - mówią Ksawery Dzitko i Grzegorz Kuźlak, współzałożyciele Fliko.

Z rozwiązań dostarczanych przez Appartme korzystają m.in Skanska, Murapol, Marvipol, Trei, Merrari i wielu innych Deweloperów mieszkaniowych. System Appartme dostępny jest aktualnie w blisko 50 Inwestycjach na terenie ponad 20 Polskich miast. Grupa S-Labs, do której należy marka Appartme, współpracuje również z partnerami strategicznymi takimi jak Orange, Ista, Wekta, Nestino czy Hamilton May.

Fliko jest partnerem MVGM Property Management Poland, międzynarodowej firmy zarządzającej nieruchomościami, będącej liderem na polskim rynku w zakresie zarządzania mieszkaniami na wynajem. W ramach zawartej z MVGM umowy, Fliko dostarcza swoje usługi m.in. Zeitgeist Asset Management. Ponadto, partnerem Fliko jest Lux Dom, jedna z największych warszawskich firm zarządzających i administrujących wspólnotami mieszkaniowymi.

Więcej na temat Fliko można znaleźć na:

www.fliko.pl

https://www.facebook.com/flikoapp

https://www.linkedin.com/company/fliko/

Więcej na temat Appartme można znaleźć na:

www.appartme.pl/prs

https://www.facebook.com/AppartmeSystem/

https://www.linkedin.com/company/11698855/

Fliko

Fliko to ekosystem zintegrowanych rozwiązań wspierający sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami. Wprowadza nowe standardy oraz profesjonalne podejście do obsługi użytkowników przez zarządców, administratorów, operatorów najmu i deweloperów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Fliko dostarcza kompleksową ścieżkę end-to-end w zakresie obsługi najemców oraz buduje pozytywne doświadczenia użytkownika w całym okresie trwania najmu.

We współpracy z naszymi partnerami dostarczamy platformę łączącą usługi z obszaru automatyki budynkowej, IoT i smart home. Promujemy działania prospołeczne i proekologiczne.

Rozwijamy społeczności poprzez udostępnienie rozwiązania umożliwiającego tworzenie przestrzeni, w której codzienne życie jest łatwiejsze, a miejsce bardziej przyjazne. Dążymy do bycia ważną częścią procesu transformacji cyfrowej na europejskim rynku mieszkaniowym i nadawania mu nowego wymiaru.

Appartme



Appartme jest częścią grupy S-Labs, która skupia się na rozwiązaniach IoT i Smart Energy. Appartme to autorski system automatyki mieszkaniowej dedykowany do rynku mieszkaniowego, a w szczególności do Deweloperów. Wierzymy, że każde mieszkanie zasługuje na aplikację, która nie tylko poprawi komfort ale pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i generowanie oszczędności, co w obecnych czasach wydaje się być kluczowym wyzwaniem.

System opiera się na globalnym zarządzaniu 4 podstawowymi obszarami mieszkania - elektrycznością, zaworami wody, oświetleniem i ogrzewaniem. To, co wyróżnia nas na tle konkurencji to analogowy przycisk funkcji hotelowej, montowany w każdym mieszkaniu pozwala bez użycia aplikacji, w błyskawiczny sposób sterować mieszkaniem za pomocą jednego kliknięcia. Uzupełnieniem jest aplikacja mobilna, która pozwala na zdalny dostęp do wszystkich obszarów lokalu mieszkalnego, z każdego miejsca na świecie.



Część sprzętowa produkowana jest w Polsce, a nad rozwojem aplikacji czuwają dwa zespoły programistów ulokowane w Łodzi i Krakowie.







Kontakt dla mediów

Fliko - Beata Konieczna - Marketing Manager - beata.konieczna@fliko.pl

Appartme - Michał Tomczak - Marketing Manager - michal.tomczak@slabs.pl

Appartme - Wojciech Sekul - Sales Representative i koordynator projektu Appartme Rent - wojciech.sekul@slabs.pl